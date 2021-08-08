中央流行疫情指揮中心拍板第6輪接種高端疫苗，預計最快8月下旬開打，不過近日網路卻有謠傳指出，政府打算用「吹箭」的方式逼人民打高端疫苗。此事在網路上引發熱議，臉書粉絲專頁「比特王」則傻眼表示，「到底要有多幼稚才會一直搞這種把戲？」並指出有特定人士在亂放消息製造新聞、帶風向。

近日LINE群組瘋傳有傳言指出，蔡政府打算用「吹箭」強制人民打高端，請大家保護好自己的脖子跟手臂。此事引發討論，臉書粉專「MedPartner美的好朋友」忍不住直呼，吹箭這招莫名好笑，並說「只要你不想打，沒人可以逼你打啊。你從小到大哪一支疫苗是被逼著打的？」民進黨立委王定宇則臉書表示，「現在造謠已經是超越『聊齋』的等級，無法理解的假消息！」

不過，這難道又是反串？「比特王」今（8）日在臉書指出，有朋友傳了一張截圖給他，說「要有多智障才會相信這種謠言」。比特王接著指出，加入這個社群一看，有幾個特定帳號，會一直重複特定的句子。

比特王說，神奇的是，只要有人加入就會馬上重複特定言論，例如吹箭注射高端，沒有新聞就創造新聞，讓他不禁想問，「到底要有多幼稚才會一直搞這種把戲？」