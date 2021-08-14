【愛傳媒葉毓蘭專欄】陳時中：沒有所謂3+11的破口，因為破口就是蔡政府與陳時中。

當全民都因3+11的破口飽受COVID-19的威脅，疫情大爆發，更遑論因此導致全國超過1.5萬人染疫，超過800人染疫過世，造成百業蕭條、民不聊生，主計總處公布6月失業率攀升至4.8%，超過57萬人失業，創十年來新高，無薪假人數超過5.5萬人，多少家庭因此破碎⋯⋯

這些痛，這些苦，你們不在乎，人民的心在淌血。

原來讓世界追不上的防疫大師陳時中，五月在國際媒體時的討伐下，還認定機師染疫、諾富特群聚都是同株的英國變異病毒株定序的疫調結果，現在居然全盤推翻，除了無法繼續汙衊萬華是破口外，開始定義這些都是社區感染，彼此無關。

每天午後的記者會可是都有紀錄，不是口水噴完就可以翻臉不認！

台灣的民心現在很脆弱，指揮官經常說話顛三倒四，翻來覆去，疫情爆發時，說獅子王、茶裏王、葡萄王的病毒定序都是相同的英國變種病毒，說3+11、諾富特的破口，他會負責，現在一推二五六，說沒有破口了！

此舉創下陳時中部長防疫以來的甩鍋的新高點，從最初在立法院質詢否認是3+11的決策者，到找不到會議紀錄，再來到派出石崇良甩鍋稱萬華疫情破口，到現在直接雙手一攤，說3+11只是社區感染，跟後來的疫情無關。

就算你可以無恥翻供，中華民國防疫學會理事長王任賢，直指「3+11」沒做好配套就開放而造成疫情，就是破口；這個配套就是飽受你的好麻吉李秉穎嘲諷的，機組人員應優先打疫苗，就是在野黨苦口婆心，代表全民哀哀求告的普篩、快篩！

事實昭昭在目，難怪網民們直接點名：我國當前最大的防疫破口就是蔡政府與陳時中的中央流行疫情指揮團隊，從開放3+11還沒紀錄，到自己推翻後來的病毒株定序，無視機組員應該打疫苗的建議，到試圖甩鍋萬華等等。

農曆七月鬼門開，台灣最近的冤魂不少，除了染疫亡故、還有接種疫苗猝逝的國人，收起你的連篇鬼話，誠懇的面對缺失，補破網、收破口，別讓這些人命白白犧牲！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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