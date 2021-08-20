【愛傳媒葉毓蘭專欄】行政中立，專業執法，絕對不能只是口號

執法爭議最會傷害人民對警察的信任。去（109）年10月14日，我就在立法院內政委員會質詢，要求內政部針對民眾因違反社維法「假訊息」規定移送、法院裁判的見解，應該要綜整研析，徐國勇部長也當場應允請警大來處理。

今（110）年4月28日，我也在司法及法制委員會提案，要求就屢屢發生中壢詹老師警察違法盤查等執法爭議，應落實警察法治教育，予以檢討精進，而這兩個訴求皆獲相關的答復了。

感謝警察大學編纂「社會秩序維護法散布謠言（假訊息）執法理論與實務案例之研究」。查處假訊息是政府的政策，但是事涉防疫、政治人物攻防時，問題就變得更加微妙，難免有執法同仁看到黑影就開槍，導致移送的案件竟只有3成獲法院裁罰。感謝徐部長重視承諾，也感謝陳檡文校長、張維容、劉嘉發、呂美嫺、蔡庭榕、曾淑英等諸位老師參與此研究。

研究中指出：「『出於惡意、製造假的、造成危害』是2018年底行政院為假消息定義出的問責範圍，然而『社會秩序維護法』中的『謠言』卻缺乏惡意與危害這兩項要件，而且法院對謠言的認定『不以發生實害為必要』」、「許多被警方移送法院的言論，法院均認定為不罰，原因何在？也可能是法條訂得過於寬廣，給予第一線執法單位的裁量權過大」，像是這樣不以政策、上意馬首是瞻，而是尊重法律、重視法院見解，才能讓警察執法時有堅實的依據以及後盾，做人民信任的警察。

警察絕對不能涉入政治偵防，執法是否正確，警察內部也要討論研議，從高層、政策面來做。行政中立，專業執法，絕對不能只是口號。

這次警大的研究就是一個開端，表示內政部也開始重視假訊息查處，絕不能陷入護航政策、力保執政黨人士的政治風向，未來希望像高官公然造謠居然以不起訴處分，讓人民懷疑打假只是打擊異己的工具的事件，能夠銷聲匿跡！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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