雙薪家庭總月薪近10萬元，卻釀夫妻失和，只因其中一方不滿另一方「揮霍無度」。一名人夫嫌妻子賺得少，又愛花共同帳戶裡的錢，他勸網友「別找月薪低於5萬的女生結婚」，反遭圍剿。

該名人夫在匿名論壇Dcard表示，他月薪63K、老婆月薪35K，兩人當初講好，每個月放5萬5000元到共同帳戶，其中4萬元由他負責。結果老婆每月爽花戶頭裡的錢，「活像隻吸血蟲」。他坦言已對這段婚姻感到後悔，奉勸網友別找月薪低於5萬的女生結婚。

原PO透露，兩人曾計劃買房子，他勸老婆換一份高薪工作，卻遲遲看不到行動。有一次雙方發生爭執，老婆竟表示下班只想休息，還回他「娶我就要包容我的惰性」，氣得原PO想拿出離婚協議書，「不要找一個好吃懶惰的對象，漂亮又怎樣，看久還不是那樣」。

結果文章遭網友砲轟，「不然你以為月薪5萬的女生，會挑一個薪水也只有6萬的老公嗎？會不會太天真」、「看來你們結婚前都沒想清楚」、「她態度或許有問題，但你的小氣也好不到哪去」。

有網友認為，兩人價值觀明顯不同，要是還沒有孩子，不如早點分手，「趕快離婚，你找月薪超過5萬的、她找願意給錢養她的」、「這無解了，離一離吧，別浪費彼此青春」。