南韓24小時新聞頻道「YTN」14日報導，該國一間醫療機構於施打輝瑞（Pfizer）新冠肺炎（COVID-19）疫苗時發生重大疏失，有10人被注射整整一瓶的疫苗，施打劑量高達一般人的5倍。

根據報導，此疏失發生於南韓忠清北道清州市的一間私人醫療機構。雖然輝瑞疫苗一瓶一般可供5至6人施打，但這家醫療機構卻為10名民眾施打整整一瓶，劑量遠遠超出規定。

目前南韓衛生當局已對此事展開調查，並觀察這些民眾是否出現任何不良反應。「YTN」指出，目前有部分民眾出現頭痛、發燒等症狀，不過這些都是接種輝瑞疫苗後經常出現的輕微副作用。

這不是南韓第一次發生此類疏失，6月初全羅北道扶安郡也曾發生類似事件，當時醫護人員為5位民眾注射達5倍劑量的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，所幸被接種者最後並未出現重大異常狀況。

根據南韓官方報告，該國自2月26日開始施打新冠疫苗，截至本月14日為止，已有超過2222萬人接種第一劑疫苗、約955萬人完全接種疫苗，總計已接種超過3000萬劑疫苗，共出現13萬9131例不良反應、458例死亡。

其中AZ疫苗接種約1280萬劑，不良反應0.62%，185人死亡；輝瑞接種約1570萬劑，不良反應0.29%，265人死亡；嬌生接種約113萬劑，不良反應0.67%，7人死亡；莫德納接種約100萬劑，不良反應0.61%，無人死亡。

另外，南韓目前約有101萬人採取先接種AZ疫苗、後接種輝瑞／BNT疫苗的混打方針，有3003人出現不良反應，發生率約0.3%；其中疑似過敏反應10例、嚴重不良反應53例、死亡3例。