今天下午基隆開基老大公廟舉行「開龕門」儀式。（陳彩玲攝）

約莫下午1點半，道士開始誦經，並焚香祝壽、三獻禮。（陳彩玲攝）

李姓宗親會主委李騰龍寫下開龕門時辰和姓名。（陳彩玲攝）

下午2點整基隆市長林右昌（左）和李姓宗親會主委李騰龍（）開啟基隆老大公廟龕門。（陳彩玲攝）

基隆開基老大公廟今天下午舉行開龕門儀式。（陳彩玲攝）

農曆七月到來，基隆市傳承167年雞籠中元祭開跑，今天下午基隆市長林右昌和輪值主普李姓宗親會，在開基老大公廟舉行「開龕門」儀式，今年因疫情實施防疫措施，不開放民眾進入觀禮，只有各姓氏宗親會齊聚完成儀式。

以往老大公廟開龕門儀式都會吸引大批人潮，去年雖實施管制，但民眾依舊可以進入，只要不超過廟方設置的紅線區域，還是能在外圍觀望，擠滿大批信眾，但今年則是嚴格控管，老大公廟祕書許國春指出，這次儀式不對外開放，各姓宗親會也只能各派一位代表，主普則5至10人，等到儀式結束，約下午4點半才會讓信眾進入參拜。

約莫下午1點半，道士開始誦經，經焚香祝壽、三獻禮後，廟方把裝有鑰匙與名冊的錦盒交給李姓宗親會主委李騰龍，並從盒中拿出鑰匙，於下午2點整開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。基隆市長林右昌表示，鷄籠中元祭傳承數百年，是國家無形文化資產第1號，今年因疫情規畫加嚴版防疫指引，希望市民一同遵守。

林右昌呼籲，避免在社區集中舉辦儀式，即便有還是盡量以派代表的形式進行，減少人流，無論是拜拜或燒香、燒金紙都不要群聚，另外，供品必須依照指引保持些微距離，他說，市府已制定完整防疫配套措施，只要民眾配合，一方面可以安心祈福，二方面也能把防疫工作做好。

基隆市政府文化局長陳靜萍指出，疫情警戒從三級降二級，全國許多民俗活動紛紛取消，唯有雞籠中元祭照常舉行，市府在規畫這次活動非常戰戰兢兢，不僅人員管制更加嚴謹，所有活動都加以規範，她說，這次開燈放彩、施放水燈頭、關龕門等科儀皆有現場直播，民眾可在家透過網路一同參與，降低群聚風險。