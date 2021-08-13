張瀞云有小鄧麗君之稱。（中視提供）

陽帆、白冰冰主持的中視《我愛冰冰Show》今天(14日)播出全新內容，端出超強企劃「華人巨星鄧麗君傳奇鑑賞賽」。今年5月是鄧麗君逝世26週年，製作單位蒐羅一系列鄧麗君經典好歌，並邀請實力派偶像歌手接力演唱，好歌唱不停毫無冷場。

節目邀請有「小鄧麗君」封號、洪榮宏小11歲的老婆張瀞云及「百合二重唱」的小百合周月綺擔任評審，要向一代傳奇巨星鄧麗君致敬。張瀞云不只神似鄧麗君，其優美透亮的歌聲令白冰冰、陽帆都誇讚。白冰冰還現場日語教學，陽帆現學現賣，烏龍發音竟讓張瀞云尷尬不已，直喊好害羞！

久沒錄影，主持群特別在開錄前到土地公廟祈福，也對節目開出收視佳績心存感恩，白冰冰表示：「那時候（收視）破1就好開心，以為穿比基尼根本是胡說八道，我真的是以為是不可能的任務，沒想到達到的那天，我看到收視率在家裡尖叫。」對於承諾穿比基尼一事，白冰冰再次強調會說到做到，「我覺得那要賞心悅目，應該要再調整更好的時候，不要傷了人家眼球，一定會做到。」

睽違多時復工錄影，主持群都很開心，陽帆被問到會不會有點生疏，他一臉泰然：「因為工作久了，也主持1年多了，很開心能有新作品獻給大家。」白冰冰則笑說太久沒化妝，看到化妝品竟不知該從何下手。節目一開始陽帆就提醒白冰冰收視破3要穿比基尼，但下一句立刻吐槽：「盡量不要。」

這段時間都居家防疫，陽帆透露平常就很節制，一天都只吃兩餐，而且不愛吃甜食，所以沒有變胖，但因為不能外出做Spa，所以汗流得比較少。白冰冰則是非常小心不讓自己「變形」，避免讓觀眾「變心」，「人家說老了要有老本、老伴、老友，我的老伴就是觀眾，老友就是工作夥伴們。」