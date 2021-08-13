本周六（14日）正是農曆七夕情人節，根據民俗說法，又名七娘媽生、七姐誕，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，牡羊座、處女座、摩羯座、獅子座的人在七夕財運最好，可把握時機在當天求財，有助在神明加持下賺大錢。

▍Top1 牡羊座：創業成功，獲得提拔。

太陽加速移入牡羊座偏財機運宮，倘若你目前創業中，可望獲得良好的成績、萬事如意，小孟老師表示，「七夕是很好的求財時間點，不妨到月老廟、七娘媽或土地公廟求財，多做善事會有好消息來臨。」

▍Top2 處女座：貴人出現，擊敗小人。

水星、金星、火星順行進入處女座本命宮，顯示七夕時會有貴人出現，倘若你近期遇見難關，只要在七夕晚間7點向月亮禱告，祈求化解難關，七娘母就能幫你加持化解你的厄運，並且還能提升你的財運。

▍Top3 摩羯座：財運解套，金錢桃花。

天王星移入摩羯座五宮偏財宮，顯示若摩羯座有套牢資金或類股，可以在七夕中午11點至下午2點時段買一罐水到土地公廟祭拜，有助讓套牢的資金解套，小孟老師分析，「七夕的午時水帶有強大的金錢貴人桃花，拜完後再喝下會有神奇效果，可能出現有錢的桃花來喜歡你，讓你財運大發。」

▍Top4 獅子座：收回帳款，偏財十足。

太陽、水星、火星順行落入獅子座正財官，顯示過去若有借他人錢，可以在七夕收回帳款，另外，獅子座的偏財運很強，不妨在七夕前後拿統一發票對獎或買刮刮樂，說不定會中到不錯的獎項，小孟老師加碼表示，「可在七夕當天晚上7點，喝一杯半冷半熱的陰陽水，象徵財水，喝完後將存摺放置在枕頭下睡一夜，就能提升財氣。」