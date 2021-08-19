Junior曝當年繪進演藝圈，全是因為5顆雙黃蛋。（東森綜合台提供）

吳子龍說「4」在義大利是個非常好的數字。（東森綜合台提供）

安妮崩潰羅時豐虧她中文不好，哭了一個禮拜，還找家教。（東森綜合台提供）

東森綜合《今晚開讚吧》日前找來東、西方代表，分享各國招財或帶好運的小撇步，愛紗透露當年大嘴巴出道隔年就得了金曲獎，全是因為拜了這間神社，「這間是日本演藝人或生意人一定會造訪的神社，叫做豐川稻荷。」

愛紗表示當時她去東京工作，剛好住在對面的飯店，於是前往拜拜。當時團體才剛出道，她就在「繪馬（寺院裡祈願時用的奉納物）」上寫下願望「希望大嘴巴工作很順利」，結果那一年他們就得了「最佳演唱團體獎」，之後工作和代言也跟著變多，從此她就非常相信這個神社。

Junior（韓宜邦）透露某一年過年祖父醃了一缸他最愛的茶葉蛋，初一時他連續吃到5顆雙黃蛋，那一年他就幸運進入演藝圈，整個星途大開。他在節目上透露，最疼他的曾祖父在他高中那一年過世，「除夕夜晚上我睡在他房間，晚上就聽到有人在門口走來走去的聲音。」

隔天吃了祖父為他醃的茶葉蛋，沒想到連續吃到5顆雙黃蛋，全家人訝異不已，且剩下的5、60顆都沒再出現過。而那一年也正好是他踏入演藝圈的時間，後來他不僅接了廣告、各種演藝活動也邀約不斷，從此星途大開，讓他直呼：「這件事真的很神奇。」

數字「4」在台灣是個不吉利的數字，但義大利人吳子龍說：「這是一個非常好的數字」，因為4代表四個方向，在天主教裡有4個大天使，「你有這個數字代表你是會被全方位保護，並順利的向前進。」

而來自俄羅斯的安妮分享說，在他們國家只要夢到排泄物就一定會有錢財進來，有次她夢到各種漂亮型狀的穢物，隔天經紀人就打電話通知她簽了個廣告代言人的合約。本集將於今（8／19）晚8點播出。