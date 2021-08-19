威力彩連續槓龜40期，今晚即將再度開獎，台彩預估今晚頭獎累積上看21.5億。星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，雙子座、巨蟹座、天蠍座、摩羯座命中有福報，另外，屬豬、虎、龍、羊的人則是今日財運最旺的4生肖，最有機會中大獎。

▍Top4 雙子座

金星在雙子座偏財宮位，顯示雙子座財富能量非常強，因金星代表愛與美麗，建議下注前用紅包袋畫一個愛心，再畫上女神維納斯的符號，就能得到愛神的加持，讓你的財寶庫更飽滿。

▍Top3 巨蟹座

水星與火星轉入巨蟹座兄弟宮位，水代表財，火代表燃燒，水火也代表「財水不斷燃燒」，象徵今日財氣旺到翻，建議下注前請兄弟姐妹或者乾哥乾姐代為下注，同時可吃火龍果、番茄等食物來提升財氣，小孟老師表示，「愛吃辣的朋友也能吃完辣椒後再去下注，說不定你的財庫會辣到翻紅。」

▍Top2 天蠍座

受到水星與火星進入人際宮，顯示今日若想中大獎，必須依賴朋友一起下注！建議天蠍座可以揪同事、朋友一起包牌，或者找尋雙魚座或處女座的朋友來幫忙，小孟老師解釋，「因為天蠍座的偏財宮進入雙魚座，人際宮進入處女座，因此這2個星座會是你下注的大貴人，可以一人出50元試試手氣。」

▍Top1 摩羯座

因天王星最後一天順行進入偏財宮位，顯示摩羯座容易有突發偏財發生！另外，金星落入事業宮，表示能帶財的投注站就在工作地點周邊，建議下注前先搜尋公司旁最近的投注站。小孟老師表示，「當天也為驪山老母生日，驪山老母的特徵是手拿蟠桃，因此建議你在下注之前，先吃一顆水蜜桃，可得到神明加持，增強中獎機率。」

小孟老師加碼透露，「今日開財運方位在正北方。」可前往住家或辦公室北方的投注站下注，藉此增強財運。而中午11點下午3點、晚上7點至8點則是最適合下注的時段，不妨把握時機試試手氣。