每到情人節，看著路上CP雙雙對對，總是讓你超羨慕、超想脫單？今年交友平台Omi特與新竹市普天宮月老星君廟聯手推出限量七夕聯名禮盒「一拍吉盒」，在疫情下內容小物兼具防疫元素，也象徵能讓期待脫單的朋友，順利找到一拍即合的另一半！快來看看裡頭有哪些令人想要戀愛的可愛小物吧！

首先一眼就可以看見「一拍吉盒」七夕聯名禮盒的外包裝，採用紅色紙盒外加Omi獨家粉紅色的包裝條，充滿令人想要戀愛的氛圍。一打開之後，滿滿的戀愛小物，更是要為你加持「戀愛力」。裡頭包含紅線手環、客製化口罩x2、飲料提袋、面紙x2以及粉紅色的特製幸運餅乾，共有幸運數字7個小物，期待為每一位開箱的朋友都帶來充沛的幸運，今年能夠一秒脫單！

Omi「一拍吉盒」七夕聯名禮盒包裝內容物多元，充滿粉紅泡泡。（黃慧雯攝）

Omi「一拍吉盒」七夕聯名禮盒還有幸運餅乾，要敲開你的戀愛運。（黃慧雯攝）

本次Omi與新竹市普天宮月老星君廟聯手推出的限量七夕聯名禮盒「一拍吉盒」，就是象徵著能讓你遇到一拍即合的理想對象。搭配Omi平台一同使用，絕對是機會滿滿。Omi在本月10日推出「月老戀愛籤」，只要輕搖Omi任一介面即可抽出當日戀愛籤詩，讓月老在線解決戀愛困惑，參加Omi七夕活動更有機會把獨家聯名禮盒「一拍吉盒」帶回家。

想要獲得「一拍吉盒」的朋友，還可以在Omi社群參加【Omi七夕活動－戀愛好運分享】，分享自己的當日戀愛籤詩，並標記一名好友及Omi官方帳號，再截圖回傳給小編，即有機會獲得！

除此之外，Omi還有獨家的互動抽卡配對「戀人卡」功能，當中結合了共感回憶以及戀愛議題，結合AI大數據配對，要讓用戶抽出專屬戀情；Omi的Quiz功能，能讓你在開始聊天前，藉由三個問題測驗對方是否真心交友，三觀正不正確，讓你遠離恐怖情人。還沒有另外一半陪你度過情人節的朋友，都可以善加利用喔！