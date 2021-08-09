在宜蘭縣冬山鄉照顧81歲吳姓老婦的印尼籍女看護，疑因在印尼的丈夫再婚，看護知悉後想回國，但她等不了返國的程序，急要回國的她，昨持水果刀劃傷老婦，還打算搶奪錢財，今天（9日）警方表示，逮捕該名看護後送辦，檢方依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押獲准。

該名印尼女看護31歲，透過仲介公司照顧81歲的吳姓老婦，老婦行動不便，都須仰賴看護照料，但近期她卻向雇主說要返國，疑因在印尼的丈夫要再婚，才急著想回國了解狀況。

9日凌晨3時許，女看護拿起水果刀，將老婦壓制在床，再持刀傷害老婦，還要求老婦拿鑰匙打開另一間房門，欲搜刮錢財，老婦的兒子見狀後立即報警處理，老婦經送醫後情況穩定。

吳姓老婦的家人透露，家人們並未虧待女看護，周六日也有放假，如果沒有休假也會補貼薪資，獲知她要返國後也聯繫仲介公司，在案發前一天表現都很正常，孰料持刀傷害阿嬤。

家人指出，看護返國的手續都還在辦，沒料想到她居然傷害阿嬤，所幸水果刀並不銳利，才沒發生憾事，未來可能由家人輪流照顧阿嬤。