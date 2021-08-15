社會上騙術層出不窮，千萬不可不慎！大陸杭州一名80多歲老婦人在家，遇見陌生女子敲門，沒想到對方還沒等到婦人同意，就直接開門進屋打掃，並且向婦人推銷清潔用品，最後婦人在對方的洗腦之下花了7980元人民幣（約34800元新台幣）買了100瓶清潔劑，等到她意識到不對勁，要求退款時已來不及。

根據《瀟湘晨報》報導，方姓婦人本月3日在家休息時，突然有一名自稱是賣清潔劑的陌生女子上門，一進屋子就開始馬不停蹄的打掃，方婦愣了一下後發現女子確實打掃得很乾淨，無論是抽油煙機、瓦斯爐或是廚房流理台全被清潔得又白又亮。

接著女子向方婦不斷推銷，並祭出購物優惠洗腦，號稱買越多越便宜，最後方婦一時反應不過來，就這樣陸續買了100瓶清潔劑，總計花費7980元人民幣（約34800元新台幣）。

等到女子離開之後，方婦越想越不對勁，因為對方不但沒給她收據，也只留下手機和微信就走了，隔天立刻致電給對方要求退款，果然遭到拒絕。

方婦的兒子從外地返家後，發現家裡堆滿清潔劑，認為母親遭到詐騙，而且騙局十分新穎，「她完全掉進了對方的陷阱，這種方式會讓老人家來不及思考！」

事後高先生再度致電協商退款事宜，並且針對當天賣方提供了相應的清潔服務，願意按照市場行情支付鐘點費，但對方只願意退還1000元人民幣（約4300元新台幣），目前高先生已報警處理，事件還有待相關單位調查。