疫情趨緩，頂新和德文教基金會關懷偏鄉棒球隊腳步不停歇，基金會副執行長蕭巧怡近日走訪東部，了解基金會贊助偏鄉部落棒球隊餐食費用計畫進度，欣慰發現偏鄉棒球小球員在疫情期間回到部落、餐食都有受到很好照顧，目前已陸續回到球隊，基金會也將持續贊助棒球隊餐食到本月底。

練習曲書店負責人胡文偉送餐（圖／頂新和德文教基金會提供）

今年5月本土疫情爆發，不少東部偏鄉棒球小球員因停課回到部落，三餐成為家長沈重負擔，像是在單親家庭長大的國小4年級球員小恩，媽媽一個人扶養4個孩子已不容易，又因疫情失業，積蓄幾乎花光，家庭處境雪上加霜。

贈送便當至偏鄉部落（圖／頂新和德文教基金會提供）

長期關心基層棒球發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充6月輾轉獲悉偏鄉棒球隊小球員的家庭困境，透過基金會「接棒未來計畫」與長期在花蓮推動棒球發展的「練習曲」書店負責人胡文偉合作，在疫情期間將便當與營養品送到東部偏鄉棒球隊家庭，讓小球員們持續補充營養，也減輕家長的經濟負擔。

近期疫情趨緩，頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡帶著團隊走訪花蓮新城，關心餐食計畫推展及偏鄉棒球隊家庭可能的困境，欣慰發現小球員在疫情期間餐食都有受到很好的照顧，目前也陸續回到球隊。

蕭巧怡說，該計畫6月中上路後已送出700多人次的便當與營養品到部落，隨小球員回到球隊生活，補助餐食也將跟著移動到球隊食堂，基金會將贊助棒球隊餐食到本月底，後續也將持續關懷偏鄉棒球隊發展。

練習曲書店負責人胡文偉表示：「當初看見偏鄉部落小球員因為停課在家，三餐成為家庭的重擔，所以提出送餐至偏鄉部落的想法，很高興頂新和德文教基金會能夠在背後支持！」

蕭巧怡表示，基金會去年持續關懷受疫情衝擊的各類受助者，偏鄉小球員的餐食困境雖已暫獲紓解，但公益團體困境仍需社會持續關懷。