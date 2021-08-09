由於距離橋墩僅有5至10公尺，民眾擔心會影響高鐵行車安全，彰化高鐵回應，該處為四川局防汛工程臨時便道，因此沒有安全疑慮問題。（吳建輝攝）

連日豪雨也將濁水溪附近的農田沖毀，幾乎快看不出原本是農田。（吳建輝攝）

連日豪雨不斷強襲中台灣，許多山區道路被沖刷出現斷層，近日有民眾發現高鐵位在彰化溪州濁水溪河川地上的橋墩下方，有嚴重的道路坍方，斷面落差高達5、60公分以上，距離橋墩僅有5至10公尺，民眾擔心會影響高鐵行車安全，彰化高鐵回應，該處為四川局防汛工程臨時便道，因此沒有安全疑慮問題。

高鐵位在彰化溪州濁水溪河川地上的高鐵橋墩，下方有一條臨時便道，近日因不敵連日豪雨強襲，路面遭沖刷斷裂出現斷層，整條馬路與路旁的電線杆就像被吃掉一樣，陷在泥水裡面，引來當地民眾恐慌，如果繼續斷裂下去可能影響高鐵橋墩，影響行車安全。

彰化高鐵回應，高鐵橋墩地基至少都向下40至60公尺以上，特別該路段又位在濁水溪河床上，會再進行更深的強化，即便河水沖刷以致道路不見，高鐵橋墩仍會穩固的站在河床上，以現場狀況來看，是不會有行車安全上的影響。

第四河川局副局長張朝恭表示，該坍方的路面確實位在溪洲濁水溪河川地內，該路段是現場防汛工程的臨時便道，道路也是從原有土方推高並鋪設柏油，但近日濁水溪暴漲道路不敵河水沖刷坍方，因此出現斷裂情形，但高鐵橋墩地基不會受到影響，目前已經將現場封閉，待氣候允許會盡速復原。