旅日名將陳冠宇9日加盟樂天桃猿，球團也在記者會上公布他的周邊商品，以日語諧音「完全沒問題」的口號「陳陳大丈夫(チェンチェン、大丈夫です！)」來延伸，而在眾多自己的周邊商品中，陳冠宇最喜歡的就是搖頭娃娃，「想要擺一個自己的搖頭娃娃在家，但希望不會被我女兒拿去玩。」

猿隊推出陳冠宇的周邊商品，採用起源於 16 世紀末的日本經典繪畫形式「浮世繪」設計手法，邀請插畫家Vanz Chiang操刀，身經百戰的武士對於挑戰永遠微笑以對，背負著家族チェンチェン、大丈夫的關東旗幡，臉上泛著象徵正義感的樂天紅，貴古迎新，陳冠宇在戰場上一笑置之，千殺對手。

「一笑千殺」微笑左投浮世繪系列蘊含著日本深厚的文化卻也不失台式的棒球精神，對於在台日都是強投的陳冠宇來說是最適合不過，成為桃猿隊陳冠宇個人週邊商品第一波的主力。

除了浮世繪武者繪畫風格周邊外，陳冠宇背號設計T恤、球衣、チェンチェン大丈夫帽款以及初先發公仔都在今日亮相，球團不只公布相關周邊商品，也在記者會上首度播放陳冠宇的專屬應援曲，「這是第一次聽到，也期待自己的專屬歌曲成為出場曲。」

看到球團幫自己推出如此多的周邊商品，陳冠宇直呼幸福，他也談到自己最喜歡的周邊商品，「最喜歡搖頭公仔。家中現在只有海賊王的公仔，能擺一個自己的搖頭公仔感覺很酷，不過希望我女兒不會拿去玩，一直戳我的頭這樣。」

樂天桃猿為陳冠宇推出眾多周邊商品。（樂天桃猿提供）