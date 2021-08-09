受連日豪大雨影響，龍眼吸收過多雨水，導致外殼破裂。（李宗翰議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

台南市議員李宗翰9日與台南市農業局副局長陳仲杰、東山區青山里長李正才等人勘災。（李宗翰議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

8月上旬西南氣流豪雨，造成台南地區農作物受損面積998.98公頃、總損失金額4090萬元，尤其產季將至的龍眼最慘，受損面積廣達485.5公頃，占整體的一半，災損地區分布於東山、大內及柳營區。看著地上一顆顆泡水的龍眼，王姓農民哽咽地說，「一整年付出的心血，沒想到一場大雨就害了了」。

台南東山區龍眼種植面積1359公頃，產量達8566公噸，為位居南市之冠，也是全台龍眼主產區之一，受到連日豪大雨影響，龍眼吸收過多的雨水，導致龍眼外殼破裂，有些農民會將外殼稍微裂開的果，拿去烘烤成龍眼乾，但有些因重量太重掉落到地上的龍眼，無法做加工只能報銷。

台南市議員李宗翰9日與台南市農業局副局長陳仲杰、東山區青山里長李正才勘災。李宗翰說，經勘查有超過5成的龍眼都已破裂，果實目前僅約8成熟，若強行採收，果實不夠豐滿厚實，不能烘乾保存；若不採收，等到太陽一出，樹上的果實便會裂開，成為棄果，農民陷入兩難局面。