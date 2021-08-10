法律人出身的藝術新秀周建邦（阿邦，42歲），今年4月到花蓮縣西林村駐村，卻因與3名友人喝酒「喝到掛」，意外猝死，邦弟表示至今仍無法接受哥哥突然離世；而阿邦的老父親，白髮人送黑髮人，每每想起愛子總心痛無法成眠，由於阿邦接下縣府標案進行藝術創作，薪水僅10萬塊，卻因此客死異鄉，讓他悲嘆「為10萬塊送命」，替兒子不值。

邦弟說，「我哥從小到大都是父母眼中的資優生，雖然是長子，個性卻相當溫暖，他很在乎別人對自己的看法，親友都對他稱讚有加。」阿邦國立政治大學法律系、國立台灣大學國發所畢業後，一度考上書記官，卻放棄到任，先後擔任澎湖立委林炳坤助理、進入無黨聯盟黨團服務，接著又轉往民間電信公司，研究４Ｇ相關法案。

8年多前，阿邦再度轉換跑道，結合興趣與工作，成為1名專職藝術家，逐漸在藝術圈嶄露頭角。他專精互動式藝術，一路從大型馬賽克拼貼雕塑，創作到手繪炭筆畫，最出名的作品是「ART BUS計畫」，就是把Ｔ４廂型車「打扮」成藝術巴士，讓車體變成大畫布。

去年阿邦升格成為爸爸後，有次聽見未滿1歲女兒喝完奶的打嗝聲，便創作了1段搭配混音的手繪縮時攝影，極具個人特色。令人十分不捨的是，阿邦的妻子至今無法面對丈夫離世的事實，帶著幼女反鎖家中，不願見人。

阿邦的猝逝，也讓高齡雙親難以承受，老父除了夜夜難眠，更寫下數頁的疑點和自我推敲的案情，希望有助檢警找出真相，時不時還恨恨叨唸「為了10萬元送了命，不值得啊！」

擅長炭筆畫的阿邦，近來將繪畫結合實景，譬如以各種童趣造型的遊蕩幽魂，搭配破舊小屋，風格相當特別。（圖／翻攝自周建邦臉書

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