豪雨造成歸仁沙崙西瓜宣告泡湯。(曹婷婷攝)

行政院長蘇貞昌一早視察歸仁沙崙西瓜災損情形。(曹婷婷攝)

受豪雨影響，中南部農業損失慘重，農委會統計至9日傍晚，農損達3.4億元，行政院長蘇貞昌一早視察歸仁沙崙西瓜災損情形，捧著爛掉的西瓜說，「真可惜，都快要能收成了」，他說，這次農損救助從速從寬，以最簡化方式從寬認定災損，從速從寬撥款，讓受影響農民盡快獲補償，政府會扶農民一把。

蘇貞昌說，前陣子沒雨水而乾旱，這次雨水成災造成災害，這次農損補助簡化程序，時間愈快愈好，要搶時間讓農民趕快耕作。農委會主委陳吉仲說，下雨過後出大太陽，農損將大幅度提高，昨天已經公告彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東的農產品都可到鄉鎮公所申報，一切從速從寬從簡。

他以歸仁沙崙小玉西瓜為例，1公頃6萬元補助，他強調，「從速」重點在於讓農民能趕快再拚種下一波農作物，不要因為勘災作業流程而影響耕作進度，趕快拚耕種才能有收入。

在歸仁沙崙種西瓜的農民楊義宏，栽種面積約35甲，他說，這次豪雨造成整園的西瓜全軍覆沒，損失大概200萬元，申請災害救助之外，當務之急是趕快重新再耕作，預計再15天就可重新耕種。蘇貞昌捧著爛掉的西瓜跟果農話家常，直呼可惜，也強調政府會扶農民一把。