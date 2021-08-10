小人、是非都是生活中令我們煩心的事，但只要敢於面對，妥善解決，就能把損失降到最低。運勢命理網站「生肖運勢天天看」點名，生肖屬虎、兔、馬、狗、豬的人8月底前運勢不佳，可能會遇到小人相害，破財的機率很高，一定要提高警覺，積極面對問題，才能逢凶化吉，化解災難。

▍1.生肖虎

屬虎人生活工作上多了許多意外之事。本月的「寅申相衝」運，易導致破財，在工作、合作過程中，會因他人牽連而受責罰，進帳有大幅度的下降。建議遇到問題多和身邊的人商量，他們的建議對你非常有用。

▍2.生肖兔

屬兔人步入「傷官見官」運，本月多有口舌是非，容易被小人陷害，萬事要小心。工作上有突發狀況，付出很多但是回報很少，切不可自暴自棄，要對自己有信心。容易被小人利用，出現破財的可能，不妨把錢交給家人管理。

▍3.生肖馬

屬馬人本月行「比劫奪財」運，財產多有損耗，還容易犯小人。財運不理想，投資失利，要多留意合夥人的動向，小心錢財被騙走。會有人利用你，算計你，建議做事認真低調，不要給小人傷害自己的機會。

▍4.生肖狗

屬狗人本月有「梟神奪食」運，容易和長輩、上司發生爭執，健康運很差，容易出現身體不適，不可大意。容易為了工作東奔西走，家庭氛圍也不好，不要給自己太大壓力，保持穩定的情緒，積極面對問題，會有解決辦法的。

▍5.生肖豬

屬豬人開始步入「申亥相害」、「偏財坐梟」運，運氣很差，做什麼都跌跌撞撞，易與人產生爭執、發生意外，生活雪上加霜，心情受到影響。有可能會為金錢之事煩惱，要正確看待得失。辦事不順，容易得罪人，做事考慮周到些可避免不少糾紛。

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