2021年國慶煙火重磅回歸高雄市舉辦，卻遇疫情攪局！對於今年國慶煙火以及明年的台灣燈會是否如期舉辦，高雄市長陳其邁今天上午在議會備詢時強調，台灣在2個月內疫情就降至零星個案，對未來台灣經濟復甦和振興有信心；疫情如何發展很難說，未來會參考疫情狀況調整活動內容。

民進黨籍高市議員何權峰10日在議會質詢指出，各行各行因疫情過得非常辛苦，各界關心今年國慶煙火和明年的台灣燈會是否會如期舉行？高市長陳其邁答詢時表示，不論是煙火或燈會，在疫情期間現在要預料很難說，也許疫情又恢復特定地區的社區傳播，會參考疫情狀況來調整整個活動內容。

陳其邁並表示，活動的舉辦也要考慮到餐廳、飯店等餐飲和各行各業，現在餐飲服務業非常慘，我們也都感同身受；一方面若疫情控制得宜，二方面我們能逐漸走出振興階段，逐漸讓餐飲普遍活絡，對解決人民生活來說非常重要，所以市府現在正準備活動的籌辦、防疫措施的加強以及在疫情和緩後，如何開啟經濟振興等3階段。

陳其並邁強調，對台灣疫情有信心，因為第1疫苗施打加速，第2台灣國民對於防疫新生活和規律非常不簡單，讓台灣從2個月內，讓疫情從雙北的社區傳播一直降到現在的零星個案，是非常不簡單，最重要的就是國民的配合，以英國變種病毒史傳播後，台灣在2個月就降下，他對台灣經濟復甦和振興有信心。