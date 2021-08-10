Mahi Mahi pic.twitter.com/2jf4VyKJKh — Car Šćepan Mali (@ScepanCar) August 9 2021

看來金塊高層又要擔心上季年度MVP得主約基奇是否身材又要變形了！頂著NBA上季年度MVP光環回到家鄉塞爾維亞休息的金塊中鋒約基奇，10日竟被網友拍到他在街頭喝醉，不斷搖晃身體的超糗模樣，也給外界做了相當錯誤的負面示範。

在這段17秒的影片當中可以看到，約基奇很明顯已經喝醉了，整個人一邊走路，還必須一邊扶著牆壁，好幾次都差點撞上路人，畢竟以他213公分的高大身材，在塞爾維亞街頭格外顯著，甚至他還搖晃身體似乎在跳舞，看來就是想去續攤。

這對NBA球星來說，算是相當罕見的醜態曝光，因為一般美國民眾很難接近NBA球星進行拍攝，可是向來不在乎外界眼光的約基奇，回到自己家鄉塞爾維亞馬上原形畢露，被拍到這種喝醉酒閒晃的超糗影片，恐怕對他來說根本不算什麼。

不過看在金塊高層眼裡，恐怕就並非如此而已，除了這種醉酒影片帶來約基奇和整個球隊的負面形象，約基奇每當到了休兵期，就開始無視自己容易過胖體質刻意放縱，恐怕等到下個月新球季訓練營開啟，他又要帶著過於肥胖身軀報到了。

（喝酒過量，有害健康）（酒後不開車 開車不喝酒）