假如自己弟弟「字母哥」雅尼斯阿提托康波沒在公鹿，薩納西斯阿提托康波有辦法跟公鹿完成續約嗎？根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基14日爆料，公鹿已經決定跟薩納西斯完成2年續約，讓他可以繼續跟自己弟弟並肩作戰繼續爭搶總冠軍。

身為字母哥的二哥，薩納西斯在NBA生涯並無太多表現機會，雖在2014年第51順位被尼克選到，卻僅打了2場例行賽就被釋出，讓他回去歐洲打球直到2019年夏天，才跟公鹿簽下兩年合約，正式跟弟弟同隊打球，上季更摘NBA總冠軍。

只是明眼人都可看出，薩納西斯的身手跟弟弟雅尼斯完全不如相比，他上季場均只拿2.9分、2.2籃板，幾乎淪為板凳中的板凳，但在公鹿陣中，卻可成為穩定字母哥情緒的最佳搭檔，每當字母哥在場邊爆走或生悶氣，幾乎都靠薩納西斯安撫。

雖然為了迎接薩納西斯重返公鹿，公鹿總管霍斯特還發表聲明，「薩納西斯在場上的每一分鐘都帶來了能量、韌性與拚勁，他是我們球隊很有價值的一部分，我們很興奮他可以繼續留在這裡。」但所有人都知道，要不是有字母哥，公鹿根本不可能續留薩納西斯。