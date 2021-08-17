杜蘭特(Kevin Durant)是比麥可喬丹(Michael Jordan)更厲害的得分手嗎？退役球星「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)認為杜蘭特肯定比喬丹更強，亞瑞納斯說：「就我的觀點來說是杜蘭特，而且我是喬丹的死忠支持者。」他表示喬丹是因為隊友都不擅長得分才能有這麼多出手機會。

亞瑞納斯指出，喬丹的搭檔皮朋(Scottie Pippen)是全能型的球員而不是專精的得分手，公牛當年把球隊的攻擊重心放在喬丹身上，大家把球都給他投，所以他生涯得了這麼多分（10次聯盟得分王）。

相較之下，杜蘭特曾經與柯瑞(Stephen Curry)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)同隊，這兩人都是拿過兩次得分王的猛將，杜蘭特即使跟他們組隊也能維持同等火力輸出（4次得分王）。這次奧運杜蘭特又證明他在一堆球星裡仍是最會得分的。

亞瑞納斯說杜蘭特的身高和投籃能力是無可阻擋的，「對於打過籃球、懂籃球的眼中看來，杜蘭特顯然是無懈可擊，是史上得分最輕鬆的球員。」

此外杜蘭特還有一件令人難以想像的事蹟，就是他在30歲時弄傷阿基里斯腱，休養一整年回歸之後還繳出比受傷前更猛的數據（雖然上季缺陣比較多），還順便摘下了奧運金牌。當時就有醫生分析，杜蘭特不是後衛的打法，他主要仰仗身高與投射能力，而且體重又輕，阿基里斯腱受傷的影響會比一般人小。