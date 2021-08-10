菲律賓政府10日公布最新經濟成長數據(GDP)，第2季年增率高達11.8%，是30多年來單季增幅最高。但若跟2021年首季相比，則是季減1.3%。

因為2020年同期比較基期低，因此菲律賓4到6月的GDP，才會出現32年以來新高。當時1988年第4季，菲律賓的GDP曾達約12%。

經濟學家也提醒，基期太低所產生的經濟數字，會產生景氣將好轉的錯覺。隨著2020下半年景氣陸續有起色，2021下半年的GDP，就不會看到如此大幅年增率。

因為疫情無法有效抑制，加上封城又打擊商業活動，菲國正陷入兩難狀況。因此，GDP當地第2季衰退1.3%，不僅較首季小幅成長0.3%要低，也比市場預估值萎縮1.1%，還要來得差。

菲國央行表示，必要時還是會再量化寬鬆，希望能將景氣早日推回到正軌。

不過，當地政府還是樂觀預估，2021年經濟成長將可來到6%至7%，並在2022年之前，回復至疫前水準。

但市場上仍有聲音傳出，菲律賓本年的GDP應看不到6%。同時，菲國2021年的經濟成長，應該會是在東協區域內的後段班。