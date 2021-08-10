宅在家居家上班，壽險健康調查顯示，民眾狂追劇、網購，6成運動量明顯不足。(資料照)

戳破WFH的美好，因為可能讓上班族「胖」若兩人！為了解疫情對國人生活、健康影響，富邦人壽以工作、運動、生活三大面向，進行「防疫生活大調查」發現，追劇、網購成全民運動，6成受訪者運動量明顯不足，僅15％遵照「333運動原則」，富邦人壽警示，宅家養成沙發馬鈴薯的生活，小心疫後恐「胖」若兩人。

全新居家辦公（Work from Home WFH）的工作型態，調查顯示，由於工作與生活兩者界線變得模糊，高達52.8％民眾認為，無法長時間處於WFH狀態、只有24％超愛WFH，另也有23.2％的人沒體驗居家辦公；進一步分析發現，「年齡」與「有無子女」兩大因素，直接影響民眾WFH意願。

從年齡來看，隨著年紀差異，不同世代所認知的辦公文化也有所不同，年紀愈大的民眾，認為要進到辦公室工作才能更加專注，其中無法接受WFH的民眾中有高達6成比例是40歲以上的民眾；而大部分年輕人較偏好自由且開放的辦公環境，且認為有助於激盪更多的創意、加速工作效率，對於WFH有較佳的接受度。

另一方面，疫情不僅影響工作型態，也影響學生的學習模式，當學生無法進入校園，改採遠距教學，「在家」這件事對於家長來說，就不再單純；有近7成的家長認為，工作型態的改變讓生活好混亂，面臨蠟燭多頭燒的挑戰。

疫情宅在家，不同世代培養出不同新技能，20世代廚藝精進、30世代養成園藝綠手指，40世代宅出新高度，50世代進階為醫師級健康管理能力；調查也發現，疫情解封後大家最想做的事，近6成民眾首選想來趟旅行、逾3成的人想揪團親朋好友聚餐。