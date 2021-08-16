桃園龜山春天農場遭控虐馬，動保處認為飼養環境不利休養，15日晚間將4匹成馬送往清境農場。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園龜山春天農場遭控虐馬，動保處認為飼養環境不利休養，15日晚間將4匹成馬送往清境農場。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園龜山春天農場遭控虐馬，已有2匹半歲的幼馬死亡，桃園市動保處監控場內4匹成馬，發現2匹有營養不良性貧血及代謝症候群，並認為飼養環境不利休養，15日晚間將4匹成馬送往清境農場，由馬匹專業團隊協助照護，另14死亡的幼馬也安排18日由台大獸醫專業團隊解剖釐清死因。

桃園春天農場遭控馬匹飼養不當，動保處接獲陳情2日前往稽查，發現現場4匹成馬、2匹幼馬體態削瘦、肋骨清晰可見，立即請場方改善飼養方式及聘請專業獸醫師診療並列管，孰料1幼馬10日死亡，另一匹幼馬緊急安置治療，仍於14日病逝，動保處已安排於周三由國立台灣大學獸醫學系專業解剖團隊進行解剖以釐清死因。

動保處也要求業者聘請獸醫師為場內4匹成馬進行動物健康評估，經血液學檢驗、臨床外觀觀察，綜合評估活力、食慾、身體狀況及血液學檢查等，獸醫師判斷其中2匹成馬有貧血狀況，依動物體態判斷為營養不良性貧血及代謝症候問題，經營養補充及飲食調整後持續健康監控，另2匹成馬身體狀況則較正常。

但動保處認為，春天農場飼養場地多為水泥及石頭鋪面，較不適合瘦弱馬匹休養，短期內硬體也無改善可能，因必須提供馬匹更好的休養環境及專業照護，也參考專業馬病獸醫師評估，動保處14日召開「桃園市春天農場馬匹安置協商會議」視訊會議，決定將4匹成馬送往國軍退除役官兵輔導委員會清境農場協助安置收容。

動保處隨即在15日晚間，在專業馬術單位協助運輸安全與保定工作下，將4匹成馬送往清境農場，動保處也派員全程跟車協助，未來這4匹成馬將由馬匹專業團隊協助照護，讓其恢復健康，動保處也會持續追蹤動物健康情形，至於春天農場其他動物，動保處也積極協商安排適合安置的場域，務必保護動物的健康與安全。

動保處指出，春天農場因不當飼養恐涉及虐待部分，已依行政程序法，完成馬主及農場相關人員意見陳述，待後續幼馬的解剖報告結果釐清死因後，若有違反動物保護法事實，將對業者裁處。