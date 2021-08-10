新北巿永和區某里近兩周出現3例確診，新北市府派駐機動篩檢隊進駐，截至目前已篩檢317人，再找到1名陽性確診者，將會在明天公布，新北市長侯友宜呼籲該區域民眾可以踴躍前往篩檢。
侯友宜說，今天新北市新增3名本土確診病例，其中樹林1例是新莊家族群聚的新增案例，該名女性確診者是男友家人確診，自己出現症狀。
另外新莊還有1案疑似是被確診朋友感染，另外還有永和1例是曾到診所就醫，疑似被感染，3例感染源都在掌握中。
侯友宜說，永和區某里近兩周出現3例確診，其中兩例感染源清楚，但有1例感染源還在追查，為了阻斷看不見的隱形傳播鏈，新北市派駐機動篩檢隊進駐，目前篩檢317人，已經找到1例陽性，12日前會持續為大家服務，呼籲民眾趕快來篩檢。
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