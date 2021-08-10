樹王里長陳俞樺表示，樹王橋路幅不寬，呼籲釣客到橋下釣魚，不要在橋上釣，避免影響交通安全。（黃國峰攝）

台中市大里區樹王橋，日前發生騎士差點遭釣魚線勒頸，但仍導致摔車意外，樹王里長陳俞樺在現場清理出一批釣魚線。（陳俞樺提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區樹王橋，日前發生騎士差點遭釣魚線勒頸，但仍導致摔車意外，幸好車速不快，騎士手腳擦傷無大礙。（陳俞樺提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區樹王橋，日前發生騎士差點遭釣魚線勒頸，但仍導致摔車意外，事發後警方加強派員巡邏，勸離釣客。（陳俞樺提供／黃國峰台中傳真）

騎車騎到一半，天外飛來釣魚線，害機車騎士差點勒頸，導致摔車，中市大里區樹王里樹王橋，日前發生釣魚線摔車意外，幸好騎士僅受到擦傷，經樹王里長陳俞樺求助警方，中市警局霧峰分局大里分駐所，為安全因素，已加強巡邏，勸離釣客，保障民眾安全。

台中市一位機車騎士，日前騎車行經大里區樹王里樹王橋時，突然感覺頸部有一細細的細繩飄過頸部，腦中閃過釣魚線勒頸畫面，緊急剎車後，就滑倒在地上「雷慘」受傷，樹王里長陳俞樺表示，還好該魚線僅有一端勾住物品，另一端隨風飄蕩，還好騎士車速不快，頸部未遭受明顯傷痕，不過滑倒也造成手腳擦傷。

陳俞樺表示，雖然不嚴重，但還是很生氣，當下連忙把掉在附近的釣魚線收拾乾淨，以免再發生意外，這裏橋下魚類生態豐富，常吸引不少民眾到橋上釣魚，但有些釣客魚線纏繞時，直接剪斷就隨手一丟，這就造成隱藏的危險，希望釣客可以往橋下去釣魚，離開時也將垃圾帶走，這裏路寬也不寬，釣客聚集，會影響民眾通行，有時會有大車通過，更是危險，這幾天雨稍歇，又有民眾到橋上釣魚，於是通報警方協助。

台中市警局霧峰分局大里分駐所長呂禹澄表示，接獲里長通報後，立即派員到橋上勸離釣客，但河川局並未規定該處橋上不能釣魚，鑑於橋上較窄，釣客聚集，會影響交通安全，已加強派員巡邏，勸離釣客，但若釣客將機車等交通工具停於橋上逕自釣魚，則會依法製單開罰，保障民眾行的安全。