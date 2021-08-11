大陸銀保監會發布數據顯示，今年上半年，商業銀行累計實現淨利潤1.1兆元（人民幣，下同），年增11.1％；平均資本利潤率為10.39％，較上季末下降0.89個百分點。

銀保監會官網刊登的資料並顯示，截至今年第二季度末，商業銀行不良貸款餘額2.8兆元，較上季末增加25億元；不良貸款率1.76％，較上季末下降0.05個百分點。

2021年二季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為5.4兆元，較上季末增加1746億元；撥備覆蓋率為193.23％，較上季末上升6.09個百分點。

2021年二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本適足率為10.50％，較上季末下降0.14個百分點；一級資本適足率為11.91％，較上季末下降0.01個百分點；資本適足率為14.48％，較上季末下降0.03個百分點。

銀保監會官員7月中旬表示，上半年銀行業不良貸款率較去年末小幅下降，而由於低基數效應，利潤增速將會明顯回升。不過，官員也表示，考慮到經濟恢復不均衡、基礎不穩固等因素，未來不良貸款仍面臨上升壓力。