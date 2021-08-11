美國在台協會（AIT）處長孫曉雅上月底台履新，AIT官方臉書今天公布孫曉雅自介影片，包含許多第一次來到台灣時候的老照片。孫曉雅說，當年很喜歡AIT信義路舊館附近的鼎泰豐本店、東門餃子館、空軍一號咖啡廳，現在等不及要試試各家牛肉麵店，然後選出最喜歡的一家。

孫曉雅回憶，1992年大學畢業之後第一次在國外生活就是在台灣，當時是AIT最年輕、資歷最淺的官員，「從來沒想到有一天我會擔任AIT的處長，能回到台灣帶領AIT與台灣朋友共同合作並深化美台關係是我的榮幸。」

孫曉雅說，我永遠記得台灣人的親切友善和熱情大方，還記得當年文化大學學生邀我去看他的電影參加社團活動，商店和餐廳的老闆也非常包容我粗淺的中文，提供生活中大大小喜的幫助，在台灣我所遇見的每一個人都非常熱情地歡迎我，台灣的風景名勝也讓我印象深刻，我去過太魯閣，搭過火車到鹿港，也曾經騎機車到淡水。

孫曉雅表示，這次回到台灣，發現台灣有很明顯的變化。第一次來台灣的時候，還沒有大安森林公園，當時那裡還是一個工地，樹也很矮，現在大安森林公園綠意盎然，讓我想起「前人種樹，後人乘涼」這句話。

孫曉雅指出，她的外交官之旅正式從台灣開始，在整個職涯中我親眼見證美台關係的蓬勃發展，無論是核發簽證給要去美國拜訪親友的人，還是與台灣在制裁議題上合作，或是在APEC和太平洋對話與台灣夥伴互動交流，「我知道美台關係的價值和美國對台灣的承諾向來都是堅若磐石，我期待繼續與台灣合作．共同推動美台共享的民主價值，強化彼此的經濟貿易合作，進一步推動安全合作，並拓展美台人民之間的情誼。」