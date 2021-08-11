民眾接種疫苗後都會拿到「黃卡」證明，為避免遺失或污損，衛福部將推出「疫苗數位證明簽發平台」。對此，民眾黨立委蔡壁如酸說，終於明白為什麼衛福部很忙了，不解花錢擾民做新平台的目的是什麼。

「疫苗數位證明簽發平台」最快8月底上路，民眾可直接申請、下載包含疫苗接種證明、核酸採檢，以及抗原快篩結果，等於是健康電子憑證，進出特定場所可視為通行證。

不過看完相關新聞後，蔡壁如直呼「終於明白為什麼衛福部很忙了！原來在忙著花錢擾民做新平台！」她今（11）日在臉書指出，衛福部難道不知道中央健保署有個APP叫做「全民健保行動快易通」，截至今年7月，已累計1288萬人次下載，是政府部門所開發實名制的App當中，用戶最多的一個，同時也是臺灣2020年度熱門App排行榜冠軍。

而「全民健保行動快易通」不僅已登載民眾目前在醫療院所的病毒檢測結果，也有COVID-19疫苗接種的紀錄，因此蔡壁如想問，難道衛福部的高官們沒有下載這個App嗎？難道你們不知道這個App可以成為國人疫苗接種的證明嗎？

民眾黨立委蔡壁如認為「疫苗數位證明簽發平台」浪費公帑又擾民。（圖／摘自蔡壁如臉書）

蔡壁如認為，既然多數民眾已有現成使用的平台，為何又要花錢做新的平台，讓民眾更混淆？她並提到，衛福部石次長說，這是因為App上有太多個人醫療資訊恐涉及隱私，且這個App上的資訊可能是錯的，例如有民眾未接種過疫苗卻在健保App上顯示已接種證明，對此，衛福部長陳時中還說，「可能在哪個環節上出錯」。

對於陳時中所說「可能出錯的環節」在哪，蔡壁如表示，健保App上的資訊都是來自醫療院所，將之註記在健保卡上，再連接到健保App上，所以如果有錯，就會是源頭出了錯；如果源頭出了錯，不管用哪個平台都會是錯的。因此她奉勸陳時中指揮官，除了在辦公室吹冷氣看報告之外，也要多到第一線走走、看看，才不會跟現實脫節太久。

過去為配合「口罩國家隊」的政策，政府可以把口罩預購、購買紀錄及口罩地圖等選項加上，為配合COVID-19疫苗公費疫苗預約，便可以將這樣的選項加上，蔡壁如質疑，那現在為何不能做為「疫苗數位證明簽發平台」？只要顯示民眾的篩檢及疫苗接種紀錄，以利民眾出示，如此既能兼顧隱私，又能免去浪費公帑也不擾民。