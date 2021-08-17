衛福部食藥署日前召開專家會議審查聯亞疫苗，在最終的21名專家投票中，共有17人投下不同意票、4人要求補件再議，不予核准專案製造；而目前台灣疫苗存量吃緊，許多民眾恐不得不打國產的高端疫苗，對此，趙少康感嘆蔡政府護高端之心路人皆知，「無能得讓人氣憤！」

趙少康昨(16)晚在臉書發文表示，高端疫苗沒有做三期試驗，也未獲國際認證，蔡政府就一意孤行強行上架供民眾登記施打，護高端之心路人皆知！起初政府向國外下訂的疫苗就比國產疫苗還要少，簡直是讓國人必須接種高端以及聯亞，根本就沒有選擇！

趙少康更指出，民進黨為了護航高端，就只因「復必泰」三個字，多拖BNT疫苗三個月，讓台灣陷入疫苗空窗期，使得高端可以趁虛而入，開學季即將來到，學校老師須打完疫苗才能上課，否則搞不好三到七天就得做一次快篩、PCR，逼得他們非得去打高端不可。

民進黨這樣無所不用其極護航高端，趙少康砲轟蔡政府難道不會良心不安嗎？他呼籲民進黨，與其在政策上玩小心思套路人民，不如想辦法協助國產疫苗取得國際認證的EUA，除了安民眾的心，對整體生技產業發展才有實質幫助。