全球陷入疫苗荒，南韓派出代表團赴美前往莫德納總公司「催貨」，而莫德納為此道歉並與南韓協商如何維持穩定供貨；反觀我衛福部長陳時中卻表示，到疫苗廠催貨有沒有效果，我們可以觀察。對此，前立委孫大千怒轟「笨蛋！叫你去催疫苗，不是來吹牛。」

南韓的催貨代表團帶回成果，得到莫德納總公司如約交貨的保證外，除此，美國也另加碼附贈了40萬劑的嬌生疫苗。對此，孫大千今（17）日在臉書表示，「看懂了嗎？什麼叫催貨？南韓這才是真正的催貨。」

反觀民進黨政府，孫大千說，面對自行採購的AZ和莫德納疫苗到貨率奇低，一再展現出淡定擺爛的態度，除了陳時中每隔三天做夢一次之外，就是宣稱駐美和駐歐代表處有盡力溝通，這種佛系催貨的做法，只有硬逼台灣人民必須去面對無窮無盡的疫苗空窗期。

孫大千指出，加上數百萬劑國際友邦援助的疫苗，台灣取得疫苗的數量才勉強超過1000萬劑，行政院長蘇貞昌居然還有臉出來沾沾自喜、洋洋得意，「果然，民進黨吹牛的本事，遠遠超過催疫苗的能力。」