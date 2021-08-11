民進黨全代會 9月25日召開 15:222021/08/11 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨全代會 9月25日召開。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今中執會通過，9月25日於台北圓山大飯店12樓大會廳召開第十九屆第二次全國黨員代表大會，至於相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等，則授權中常會決定。 民進黨發言人周江杰表示，依據中央流行疫情指揮中心發布之二級強化警戒措施(8月10日至23日)，集會活動人數上限室內50人、室外100人。 周江杰表示，屆時如維持二級警戒措施限制，全國黨員代表大會恐難召開，因此，未來將視COVID-19疫情發展，授權中常會調整全代會召開日期及地點。 7月機械設備出口值 史上次高 IOC主席逛銀座 日奧運大臣護航被罵翻 #召開 #9月 #25日 #大會 #全國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受惠鋼價走揚 中鋼報喜 7月業績登頂 04:102021/08/11 財經要聞 孟晚舟案「司法補救」庭期結束 全部審理最快8月19日結束 10:472021/08/11 兩岸 台積電7月業績滑落 早盤股價跌市值縮水1296億元 10:372021/08/11 財經 漢光演習９月登場 戰機首降佳冬戰備道 04:102021/08/11 焦點要聞 澳墨爾本校園群聚擴散 禁足令至少延長到19日 15:012021/08/11 國際 《熱門族群》遊戲股7月營收：鈊象、宇峻創史上次高 08:032021/08/11 財經 《觀光股》六角H1獲利反彈9成 H2營運回溫揚升 10:532021/08/11 財經 蔡英文親日立場 陸涉台學者：「日台友誼」無非是一場政治表演 09:522021/08/11 兩岸 《興櫃股》乾杯7月營收谷底彈 8月續逐步回升 08:202021/08/11 財經 《半導體》7月營收續雙升登同期高 日月光投控H2拚季季高 08:202021/08/11 財經 《半導體》台積電第2季度配息2.75元 12月16日除息 08:032021/08/11 財經 政治熱門新聞 振興券方案拋震撼彈 綠委主張直接發券：免掏1千兌換 - 政治 5倍券蔡政府該發現金嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 蔡英文臉書又被灌爆 原因與這件事有關 - 政治 5倍券何時發？郭正亮爆綠營內幕 宅神嚇一跳 - 政治 吳子嘉預測蘇貞昌結局 綠營人士說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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