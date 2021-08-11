民進黨今中執會通過，9月25日於台北圓山大飯店12樓大會廳召開第十九屆第二次全國黨員代表大會，至於相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等，則授權中常會決定。

民進黨發言人周江杰表示，依據中央流行疫情指揮中心發布之二級強化警戒措施(8月10日至23日)，集會活動人數上限室內50人、室外100人。

周江杰表示，屆時如維持二級警戒措施限制，全國黨員代表大會恐難召開，因此，未來將視COVID-19疫情發展，授權中常會調整全代會召開日期及地點。