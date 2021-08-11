大陸官方「上海教育」微信公號11日消息，根據大陸國務院聯防聯控機制工作部署，上海市近日將分步啟動12至17歲人群新冠疫苗登記預約接種。

消息稱，12日起，上海市啟動15至17歲人群登記預約接種。家長（監護人）可以通過「健康雲」APP線上登記預約，預約成功後，孩子在家長（監護人）陪同下前往預約的接種點進行疫苗接種。

12至14歲人群新冠疫苗登記預約接種時間另行通知。12-17歲外籍人士、港澳台同胞、華人華僑根據有關部署安排，另外適時啟動接種工作。

目前接種疫苗為國藥中生北京所新冠病毒滅活疫苗和科興中維新冠病毒滅活疫苗，全程接種2劑次。

消息並提供「12至17歲人群新冠疫苗預約接種熱點問答」指出，給12-17歲人群接種新冠疫苗，是因接種新冠病毒疫苗可以獲得相應免疫力，從而有效降低發病、重症和死亡的風險；同時，兒童青少年感染之後，也會傳播給周圍的人，接種新冠病毒疫苗對強化人群免疫屏障、阻斷新冠肺炎的流行具有重要意義。

其次，12至17歲人群接種新冠疫苗安全性，據國務院聯防聯控機制介紹，國藥、科興新冠病毒減毒疫苗已對3至17歲兒童青少年開展臨床試驗。經過審評論證，充分證明在3至17歲人群中使用是安全的。

消息提醒，最近剛剛打過其他疫苗，比如狂犬疫苗、HPV疫苗等，建議間隔14天再接種新冠病毒疫苗。但如遇犬咬傷或出現外傷等需緊急接種狂犬病疫苗、破傷風疫苗或注射免疫球蛋白時，可不考慮該時間間隔。

另，預約接種當天如果有發燒、咳嗽、腹瀉等身體不適症狀，建議暫緩接種，等恢復後再進行預約。如在接種前服用退燒藥、抗病毒藥及抗生素等，請告知接種點醫師。