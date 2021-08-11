這份對企業的民調結果顯示，有意願聘用社會新鮮人，原因首重「學習能力強可塑性高」。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

依教育部大專校院學生及畢業生人數分析報告統計，今年有近28萬大專校院畢業生預計投入就業市場。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心11日公布「企業進用新鮮人意願及選才需求」問卷調查，參與的中彰投地區573家用人企業中，有高達559家、占97％比例的企業，表示有意願聘用社會新鮮人，原因首重「學習能力強可塑性高」。

依教育部大專校院學生及畢業生人數分析報告統計，今年有近28萬大專校院畢業生預計投入就業市場。

為了解此次疫情是否對新鮮人求職及企業錄用意願造成影響，勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心辦理「企業進用新鮮人意願及選才需求」問卷調查活動。

除專業能力以外，多數企業認為員工應具備的能力包含「溝通協調表達力」66％，「人際關係合作力」占56.2％、「問題解決力」也備受重視，比例達54.5％。

勞動力發展署中彰投分署中彰投分署分署長林淑媛指出，依據問卷統計結果顯示，參與的中彰投地區573家用人企業中，有高達559家佔97％比例的企業，有意願聘用社會新鮮人。

企業最重視的特質是「學習能力強可塑性高」，這也是曾聘用過新鮮人的企業，對新鮮人在工作上最滿意的項目，其次為「責任感及自我管理能力」。

林淑媛指出，經驗不足的年輕朋友，在求職時應該發揮自己的優勢，展現自己的學習熱忱，以及對工作積極負責的態度，有利於爭取到更多的工作機會。

青年職涯發展中心建議青年們在求職前可以先加強這些不可或缺的職場軟實力，進入職場後會更輕鬆上手，也更容易獲得肯定。