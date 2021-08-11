大專院校9月將陸續開學，境外生何時可以入境？教育部長潘文忠今天說，已完成境外生入境的專案規畫，將提報指揮中心核定。原則上以1萬3000個學位新生、華語受獎生為優先入境對象，並將請大學開始準備，以迎接境外生進來。

潘文忠表示，上周教育部邀請衛福部、外交部領事事務局、內政部移民署及陸委會等單位召開「境外生入境措施協調會議」，就國際疫情、國內疫情及國內防疫量能等因素，通盤考量如何在最新邊境管制措施下，讓境外生可以到台灣就學。

潘文忠說，教育部已完成境外生入境專案計畫，將以1萬3000個學位新生、華語受獎生為優先對象，安排他們分批入境；之後，才會考量讓短期華語生及交換生入境。

潘文忠說，教育部會將境外生入境專案計畫提報指揮中心，獲得核定後就可以開始進行。教育部也同時請大學開始聯絡境外生，要他們著手為進入台灣而準備。

1萬3000多個境外生分批入境，許多人可能無法在開學前進來。潘文忠說，因為國際疫情嚴峻，如果開學後，部分境外生還不能進入台灣，教育部將啟動「安心就學方案」，由大學開線上課程，讓境外生在自己身處的地方上課，以保障他們的就學權益。

此外，對於體育署長張少熙之前為「東奧選手搭經濟艙」事件而請辭，但台灣選手在東奧的表現亮眼，署長還有必要請辭嗎？潘文忠說，東奧結束後，張少熙返國就立即跟他聯絡，一再表示負起責任及堅定請辭的立場，並在昨晚發表聲明離開署長職務後要返回台師大任教。

潘文忠說，他尊重張少熙的立場，教育部近日也會完成對整個東奧整備事件的檢討，並對人事究責及相關改進措施，向行政院提出建議。