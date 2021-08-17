長榮航(2618)及華航(2610)今天宣布試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證，長榮航9月試行巴黎-台北航線，華航8月30日規畫美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、溫哥華、德國法蘭克福、英國倫敦、新加坡等8個航點返台航班啟用試行，讓報到程序更快捷，減少不必要人員接觸。

長榮航表示，未來跨國境搭機旅行須備妥疫苗接種及PCR核酸檢測陰性證明將受到高度重視。長榮航今年3月起陸續與Affinidi及AOKpass試行電子健康護照驗證平台，並與IATA合作導入Travel Pass數位旅行通行證，後續計畫加入星空聯盟建置的Health Data Exchange Platform。

IATA在疫情期間推出IATA Travel Pass國際航空旅行通行證，目前已有70餘家航空公司參與。長榮航與IATA經過四個多月的討論以及相關系統的建置，選定巴黎-台北為試行航線。旅客可於出發前下載IATA Travel Pass App並建立個人數位ID，透過App專屬平台查詢指定醫療院所並前往完成PCR核酸檢測，醫療院所會主動將PCR核酸檢測結果登錄至IATA Travel Pass App。旅客於搭機當日報到時出示App內的數位憑證，由航空公司地勤人員確認後即可搭機，另外，為配合台灣現行入境規定，旅客仍應攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。

華航今年4月起與Affinidi電子健康驗證平台合作，於新加坡與吉隆坡返台航班試行數位健康驗證，簡化報到作業；此次與IATA合作，規畫自美國、加拿大、德國、英國及新加坡等航點入境台灣航班試行，後續將與IATA依試行情況評估，將數位認證健康程序擴展至更多華航航班。

華航2020年起參與天合聯盟SkyCare&Protect計畫，執行防疫與飛行安全相關措施，包含官網旅行資訊完整揭露、推廣非接觸式服務等。華航鼓勵旅客透過網路辦理報到及自助行李託運等手續，並配合機場設施，逐步啟用舊金山、洛杉磯、香港、紐約、台北松山等場站人臉辨識自助登機。