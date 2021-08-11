有些人天生好命，稍微努力就能賺進大筆錢財，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬狗、豬、牛、虎最有富貴命，努力付出就能獲得巨大的回報，中年後事業步上軌道，晚年能過著富裕的生活。

▍第四名：生肖狗

屬狗者個性可靠善良，做事有原則，絕不輕易動搖，工作時非常有企圖心，不怕辛苦，總是比別人更加努力，加上平常就懂得開源節流，早早就知道儲蓄與理財的重要性，因此中年就能順利存到大筆積蓄，存摺的數字比起多數人都高出許多，生活過得越來越好，不用為錢煩惱。特別是1982、1994年的屬狗者，天然的碧璽是旺運的半寶石。

▍第三名：生肖豬

屬豬者心胸寬大，待人和睦，總是笑口常開，給人親和的印象，加上待人處事公正不偏袒，人緣自然絕佳。屬豬者事業運很旺，做事專心致志 、心無旁騖，好運時常降臨在他們身上。他們陷入困境時，總有貴人相助，因此他們的人生一帆風順，少遇坎坷。特別是1983、1995年的屬豬者，男人佩戴天然虎眼石助旺事業財運；女人佩戴天然的金鈦晶，象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強。

▍第二名：生肖牛

屬牛者耐力高，做事腳踏實地、勤懇負責，立定目標會仔細規劃，並且一步一腳印、不屈不撓的認真執行，絕不拖泥帶水。屬牛者年輕的時候比較辛苦，中年後事業將有大幅度提升，社經地位一舉提高，擁有富貴人生。特別是1985、1997年的生肖牛，男女皆有佛緣，男戴觀音、女戴佛，陰陽調和保平安。

▍第一名：生肖虎

屬虎者天生對金錢非常敏銳，年輕時便對投資、儲蓄感興趣，也擅長理財，加上屬虎者辦事風格非常果斷，不怕挑戰，對自己很有信心，好運自然容易降臨。隨著年紀增長、見識變多，屬虎者能靠自己的努力以及好運氣，成功獲得想要的東西，年輕時立定的目標也都能如願達成，步入富足人生。特別是1986、1998年的生肖虎，虎豬六合，佩戴天然翡翠豬掛飾，讓你財源廣進、平安順利。

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