接裝升級F16V戰機座艙罩飛脫 專案小組調查中 20:172021/08/11 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 接裝升級F16V戰機座艙罩飛脫 專案小組調查中。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今天下午發新聞稿指出，嘉義基地11日上午1架F-16戰機（機號6698）7時29分進行例行飛行訓練時，離地後座艙罩脫落，幸處置得宜，上午7時36分平安降落，人機平安，已由專案小組調查中。 據了解，該戰機是空軍嘉義基地第四聯隊接裝升級的F16v戰機，空軍嘉義基地發生事故後並未全部停飛特檢。至於事發當下的情形，空軍嘉義基地則表示，詳細原因已由專案小組調查中，相關細節皆統一由空軍司令部對外發言。 MQ-25顯身手 波音首次驗證載人機與無人機團隊合作 F-15戰機實彈擊毀自家F-16 美軍欣喜：重大進展 #戰機 #F16 #專案小組 #調查 #空軍嘉義基地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1架F-16戰機今早起飛後座艙罩飛脫 緊急安降 17:352021/08/11 政治 美紅旗演習F35首次扮紅方大勝 模擬殲20演練成本很高 18:322021/08/06 兩岸 大陸與俄羅斯舉行聯合軍演 俄軍首次操作陸製武器 23:382021/08/10 軍事 超級大黃蜂賣不出去 印度想拿來對付大陸 00:012021/08/09 軍事 光榮國中違法拒收介聘師 中市教育局：將議處校長並追究違失人員責任 18:442021/08/09 生活 漢光演習９月登場 戰機首降佳冬戰備道 04:102021/08/11 焦點要聞 外籍盜刷兵團又侵台 基隆上海銀行提款機遭側錄警鎖定2人 09:472021/08/11 社會 陸學者：中俄聯合軍演是多領域全方位合作 09:582021/08/10 兩岸 13閥門失能 波音星際飛機太空任務一波多折 12:512021/08/11 科技 比F-35還貴 美空軍1無人機墜毀 07:562021/08/08 軍事 天道盟軍火庫抄出24長短槍1200發子彈 全賴給遭殺淡水角頭 09:282021/08/08 社會 政治熱門新聞 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 5倍券蔡政府該發現金嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 振興券方案拋震撼彈 綠委主張直接發券：免掏1千兌換 - 政治 批蔡英文護航高端疫苗 羅智強罕見說重話 - 政治 5倍券要來了 6都最新加碼政策一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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