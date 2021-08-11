空軍司令部今天下午發新聞稿指出，嘉義基地11日上午1架F-16戰機（機號6698）7時29分進行例行飛行訓練時，離地後座艙罩脫落，幸處置得宜，上午7時36分平安降落，人機平安，已由專案小組調查中。

據了解，該戰機是空軍嘉義基地第四聯隊接裝升級的F16v戰機，空軍嘉義基地發生事故後並未全部停飛特檢。至於事發當下的情形，空軍嘉義基地則表示，詳細原因已由專案小組調查中，相關細節皆統一由空軍司令部對外發言。