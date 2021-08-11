中方宣布召回駐立陶宛大使後，立陶宛外交部和歐盟回應稱對中方舉動表示「遺憾」。中國外交部發言人華春瑩今天表示，立方允許台當局以「台灣」名義設「代表處」，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當做出正當合理的反應。

據中國外交部發布的答記者問，問題為「中方宣布召回駐立陶宛大使後，立陶宛外交部回應稱對中方舉動表示遺憾，稱本著一個中國原則，立陶宛同歐盟其他國家以及世界上許多國家一樣，決心發展同台灣的互利關係。歐盟方面對中方此舉表示遺憾，認為設立台灣代表處並不違反一個中國原則」，對此有何評論？

華春瑩回應，一個中國原則的含義不容歪曲，「對於嘴上說堅持一個中國原則，實際上卻公然同台灣當局搞官方往來，甚至為台獨勢力站台的行徑，中國人民絕不答應」。

她又稱，中立建交以來，中方始終尊重立方主權、獨立和領土完整，從未做過有損立國家利益的事情，立方允許台當局以「台灣」名義設「代表處」，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當做出正當合理的反應。

她表示，再次敦促立方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。