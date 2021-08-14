美國國務院於美東時間13日發佈新聞聲明指出，副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)與立陶宛外長藍柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)通話時，重申美方與立陶宛站在同一陣線，並支持立陶宛與台灣發展互惠關係。我外交部感謝美國展現全球民主陣營領袖風範，在民主國家面對專制政體脅迫時，公開且堅定表達支持。

立陶宛與我國將互設代表處，且允許我國在立陶宛代表處以「台灣」（Taiwanese）為名，引起中國不悅，日前宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使，

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在當天中國宣布召回大使當天，譴責北京報復性作為，強調美國與立陶宛站在一起。副國務卿雪蔓13日進一步與藍斯柏吉斯通話，關切北京作為。

我外交部指出，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並關切中國對他國與台灣的無理威脅。外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；台灣做為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因為外在壓力脅迫而退縮，也會在既有深厚基礎上，加強與美國緊密合作，拓展台灣的國際空間。