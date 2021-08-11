美國德州眾議院議長費蘭（Dade Phelan）10日簽署52張民事逮捕令，逮捕52位「落跑」民主黨州議員。他們7月為抵制一份法案的表決，遠走華府，企圖利用臨時會法定人數不足，阻撓法案通過。德州的立法機構需要三分之二以上議員到場，才能啟動立法會議。其他州的規定則是簡單多數即可。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，德州眾議院10日以80票對12票的表決結果（僅1位共和黨議員反對），贊成強迫民主黨議員返回議會。隨後德州眾議會議長費蘭簽署了52張民事逮捕令。

至少58名民主黨議員因反對該州限制投票資格的選舉改革法案，而在7月落跑到華府，他們稱該法案「踐踏德州人的投票自由」。這些民主黨議員退席，導致德州眾議院缺乏通過任何法案的足夠法定人數。

德州眾院民主黨黨團總召特納（Chris Turner）表示：「為了保護我們的選民而造成開會法定人數不足，這麼做完全在我們立法者的權利範圍內。」

不過德州最高法院10日宣判，推翻下級法院的命令，允許眾議院議長費蘭逮捕7月份擅離州議會阻止投票改革法案表決的民主黨議員。