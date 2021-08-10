新冠疫情延重影響市民生活，不管是二級或三級警戒，防疫指揮中心都呼籲市民不要頻繁移動。市議員黃仁今天質詢說，疫情造成公車及捷運搭乘率，受到嚴重衝擊；在公車部分，根據交通局提供的資料，今年5月，公車平日搭乘人數低於5萬人、假日更只有2萬人左右，搭乘率直接降到1成5及1成，新冠疫情對台中市民影響之深，可見一斑。

交通局長葉昭甫說，疫情期間最低搭乘公車最低降到5萬人，公車從疫情到年底，分為三階段，第一階段紓困階段，第二階段六到八月分，預撥兩億元給業者支付薪資，後續運量下跌虧損補貼上升，客運業的虧損補貼滾動式檢討儘速協助業者度過難關！

黃仁說，公車業者預估今年要虧損約10億元，為挽救公車業，交通局採取了什麼措施？如果111年疫情仍然沒有好轉，市府會提撥更多預算對公車業者進行補貼嗎？受疫情影響，公車搭乘率如此低，但是卻仍然有8成公車在路上跑，實際上卻是小貓兩三隻，這樣的公車還在路上跑，是因為和市府約定不得不跑嗎？還是有其他原因？是否需要重新檢討班次路線？減少無謂的資源消耗及排碳汙染？

黃仁指出，綠線捷運從今年4月25日開始營運，至5月19日宣布3級警戒平均日運量2萬7千3百多人，三級警戒開始到6月30日，每天平均只有3千4百多人搭乘。沒有足夠搭乘的綠線捷運，不可避免的，營收從5月的1千6百多萬，直接降到6月的4百50多萬，狂降73％，所以到今年6月累計虧損已達到2億3千多萬。

黃仁表示，今年度中捷預估虧損金額是否會擴大？預估增加多少？而111年度準備提列的虧損金額，是否會提高？提高多少？面對虧損越來越嚴重的情況，除了市庫編列彌平，有何其他具體對策？

交通局長葉昭甫說，疫情期間最低搭乘公車最低降到5萬人，公車從疫情到年底，分為三階段，第一階段紓困階段，第二階段六到八月分，預撥兩億元給業者支付薪資，後續運量下跌虧損補貼上升，客運業的虧損補貼滾動式檢討儘速協助業者度過難關！