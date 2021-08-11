大陸知名AI晶片公司寒武紀科技11日晚公布2021上半年業績，期間收入雖大增58％，但淨虧損規模擴大逾9成逼近人民幣（下同）4億元，而寒武紀期間的研發投入仍繼續高達營收的3倍。

寒武紀11日股價全天低迷，收盤跌0.76％報103.65元，仍然接近公司7月底出現的股價低點97元。

寒武紀11晚公布的上半年業績顯示，期間營收成長58％接近1.38億元。淨虧損方面，從2020上半年的約2.02億元，擴大逾9成至3.91億元。扣除非經常性損益後淨虧損規模則高達5.15億元，亦較2020上半年的約2.93億元大幅擴大。

寒武紀2021上半年研發投入占營收的比例達到301.38％，雖然較2020上半年減少16.72個百分點，但仍維持在高水平。

寒武紀指出，公司加大研發投入、人才引進以及採購備貨，導致期間淨虧損擴大、現金流量淨額減少。