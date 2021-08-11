民進黨政府研擬推動紓困方案發行5倍振興券來振興經濟，行政院長蘇貞昌直言，「去年花了五百多億做三倍券，創造上千億效益」，這讓名醫沈正男驚訝，這說法實在吹牛又膨風，沈正男指出，經濟部提出千億效益的理由，在他看來根本難以看出三倍券創造千億效益，「怎麼會傻到你給我五毛，我卻花一元？」。

沈政男11日在臉書PO文指出，蔡政府準備發五倍券，理由是「去年花了五百多億做三倍券，創造上千億效益」，他認為，政府會這麼估算，有兩個依據，一是去年數位三倍券使用者，每人平均消費五千多元，因此推估到所有使用者，連紙本使用者一起算，加起來總共上千億。

但這也讓他發現一件怪事，數位三倍券是刷卡，一不小心就會刷超過，但使用紙本的人會這樣嗎？是不是算好面額三千元的商品，超出的零頭多花一些現金，豈會自己又貼了三千元現鈔去買東西？顯然，用數位三倍券去推估紙本三倍券使用者的消費行為，並不合理。更何況，即使是數位使用者，當場多花了兩千多元買這買那，怎知只是把下個月要買的，趁現在要刷三倍券，順便買一買？

沈政男表示，這些狀況，去年大家都講過了，也就是有人以為民眾因為三倍券而多花費，其實只是排擠了其他消費，本來要拿現金買日用品，改成用三倍券。上述這點，已有經濟學家提出批判，但更讓他覺得奇怪的事，經濟部另一個「千億效益」的理由是，「2020年8月-11月的零售業銷售額創下歷史新高，可見在7月開始發放的三倍券發揮效益」，他建議大家應該去看看，2019年8月-11月的零售業銷售額，是不是歷史新高？2018與2017，甚至更往前，是不是也是歷史新高。多看幾年就會發現，每年幾乎都是歷史新高啦，因為零售業幾乎每年銷售額都是正成長。更何況，2020年因為上半年疫情，大家在家忍著不消費，解封以後當然會有報復性消費，未必跟三倍券有關。證據：2020全年的零售業銷售額是負成長（不含汽機車）。

沈政男總結表示，從研究方法來看，根本難以看出三倍券創造千億效益。事實上這類刺激成長的手段，政府給大家一元，頂多就是增加大家消費零點幾元，怎麼會傻到你給我五毛，我卻花一元？如果這麼好用，也不需要什麼減稅政策、利率工具，每年都發五倍券、七倍券，台灣經濟成長就頂呱呱了。