景文科大觀光餐旅專業發展歷史悠久，榮獲遠見雜誌觀光餐旅休閒類「企業最愛」評比全國大學第二、私立大學第一。（景文科大提供）

景文科大觀光餐旅專業發展歷史悠久，榮獲遠見雜誌觀光餐旅休閒類「企業最愛」評比全國大學第二、私立大學第一。（景文科大提供）

隨著疫情趨緩，國內旅遊事業，將重新迎接前所未有的熱潮，旅遊發展將是一片看好。景文科大校長于第表示，該校觀光餐旅專業發展歷史悠久，榮獲遠見雜誌觀光餐旅休閒類「企業最愛」評比全國大學第二、私立大學第一。

此外，2020年榮獲人力銀行評比為「企業最看好年輕潛力大學」北區第一、全國第五。近年來推動課程創新，結合實務技術導向，是該校辦學的特色，尤其最近產學接軌優異的「台灣領團人才培育」就業學程，再度蟬聯勞動部勞動力發展署獎勵全國優良學程。

旅遊系主任楊明賢說明，有系統的規劃4年求學生涯，培養出人文品格兼具、有國際視野的領導者，本系還協助世界大學運動會、日本海外修學旅行接待、國際天燈節與杜拜世界博覽會等國際活動舉辦，讓大學生活非常精采。

畢業於羅東高商餐技科的陳昕婕因今年參加景文旅遊系全國高中職領團營活動，激起對觀光休閒產業的興趣，加上景文師資都結合業界資源，非常專業，學生表現傑出，社團經常榮獲全國大專績優社團，因此將景文旅遊系作為未來的大學之路，希望未來也能成為旅遊暨餐旅文化跨域人才。

景文旅遊系乃國內旅遊專業人才培育之重要學府，專業的旅遊服務品牌，創造了不少口碑。就業菁英班特別結合68家企業，預計招收50位高中職菁英，對於旅遊領團、休閒與航空領域有興趣者，都可以加入，一周只有兩天的課程，從下午開始上課。

再者，學費非常超值，比日間部更能省下13萬5千元，免試即可申請，110年9月2日下午5時報名截止，有興趣的學生可到官網查詢，報名電話： 02-82122111入學服務中心。