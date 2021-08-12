三星推出兩款全新智慧型手機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G，亮出下半年旗艦機底牌，在售價上也朝向大眾市場旗艦機靠攏，拚扛起下半年旗艦重擔，面對全球供應鏈緊張，加上東南亞疫情拉緊報，三星表示，缺料問題現已恢復好轉中，8、9月針對摺疊機上市規劃，相信能符合市場需求。

三星本次將下半年旗艦機改以摺疊機上陣，有別於以往的大螢幕Note系列，摺疊機也從之前的超旗艦小眾市場走向旗艦消費市場，當然，在價格上也必須做出讓利，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪時表示，針對摺疊機相較前代有價差原因，三星並未犧牲用戶摺疊機使用體驗，隨著整體技術成熟、經濟規模成長，欲走向主流市場，售價亦需來到消費者能接受價格帶，故做相對積極的調整。

價格往往是消費者購買的重要考量之一，台灣三星先前內部曾進行消費者意願調查，有90%消費者表示若摺疊機售價36,000元以下有意願入手。針對摺疊機價格甜蜜點，台灣三星以先前S21系列銷售狀況為例，過去銷售比重為S21 Ultra(定價43,900元)：S21+(定價32,900元)：S21(定價27,900元)=35:45:20，因此如價格落在43,000~32,000元之間，若產品品牌影響力夠、功能完整、創新形式即為甜蜜點。

對於今年摺疊機台灣市場目標，陳啟蒙表示，過去摺疊主要以頂級超小眾族群為主要溝通對象，今年下半年使命為讓其成為市場主流，內部過去針對消費者調查，摺疊機入手考量點為價格、耐用性，而此兩點今年皆滿足消費者需求。三星期望今年台灣摺疊機銷售可達去年Note系列銷售水準，視市場總量而定，滲透率達高階整體市場之20~30%。而以三星自家產品線銷售佔比換算，至少佔內部比重雙位數百分比。當中，摺疊(含Z Fold3、Z Flip3)銷售來源比重設定，70%保持既有三星旗艦機粉絲(含S、Note系列)，30%則從其他品牌轉換而來。

至於全球市場飽受供應鏈缺料之苦，台灣三星表示在6月底到7月間手機供應略微辛苦，但透過通路渠道分配改善等措施，現已恢復好轉，8、9月針對摺疊機上市規劃，之前預估數量皆已準備充足，三星將優先盡力滿足Z系列供貨，相信能符合市場需求。