民進黨昨（11日）召開中執會，據轉述，林錫耀報告時提到振興、疫情、疫苗，林錫耀指出，目前內部民調顯示，6成支持發5倍券，民眾對此政策，多數是支持。對此，藍委李德維諷刺，可信度大概就跟民進黨去年聲稱，只有「7.7％」民眾反萊豬差不多。

對於有6成民意支持發放5倍券，李德維今（12日）在臉書發文表示，就笑看林錫耀大言不慚，可信度大概就跟民進黨去年聲稱，只有「7.7％」民眾反萊豬差不多，民進黨愛演，就讓他們演，演到自己都相信。

此外，蘇貞昌昨赴總統官邸，與總統蔡英文進行例行「蔡蘇會」，就紓困及振興方案向蔡英文報告。蔡英文指示，行政院以去年3倍券的成功經驗為基礎，就5倍券的振興政策，提出更加完善計畫。

李德維稱，根據報載，得到一句「好好溝通」，看來政府無視民意，發券不發現金，已經是「板上釘釘」。李直言，這句「好好溝通」，實乃帝王心術，既沒有明確說好，也沒有明確否定，未來若是沒出什麼大包，則出來邀功，但若是民怨爆發，那都是蘇貞昌一意孤行，蔡英文基於尊重閣揆行政權，只能叮嚀。